Эрдоган может пойти на третий президентский срок

Türkiye: правящая партия хочет выдвинуть Эрдогана в президенты на третий срок

Турецкая правящая Партия справедливости и развития намерена выдвинуть действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на третий срок через парламентское голосование. Об этом сообщил источник турецкой проправительственной газеты Türkiye.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что Эрдоган может баллотироваться на третий срок, если парламент примет решение о досрочных выборах. Для их объявления нужно 360 голосов депутатов. Сейчас у крупнейшей оппозиционной партии — Народно-республиканской — 127 мандатов. У правящего альянса, состоящего из Партии справедливости и развития и Партии националистического движения, — 315 мест.

«Согласно конституции, у президента Эрдогана есть два пути для повторного выдвижения. Либо парламент примет решение о выборах, либо статья 101 конституции, озаглавленная „Кандидатура и выборы президента“, будет изменена», — отметили журналисты.

В правящей партии считают, что Эрдогану лучше получить возможность снова баллотироваться через парламентские выборы, чем вносить поправки в конституцию.

Ранее Эрдоган призвал украинского коллегу Владимира Зеленского не упускать возможность прямых переговоров с Россией в Стамбуле. Первая встреча России и Украины прошла в закрытом режиме. Турция заявила о готовности принять новый раунд переговоров по Украине.