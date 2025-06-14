Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил поддержку продолжению ядерных переговоров с Ираном. Об этом сообщило РИА «Новости».
Стороны обсудили обострение ситуации между Израилем и Ираном, а также другие региональные и мировые вопросы.
По информации канцелярии турецкого лидера, Анкара внимательно следит за ростом напряженности между странами. Эрдоган заявил, что Турция считает дипломатический диалог и продолжение ядерных переговоров единственным способом мирного урегулирования конфликта.
Ранее Эрдоган обвинил Нетаньяху в попытке втянуть в конфликт весь мир. По его словам, международному сообществу следует предпринять все меры, чтобы остановить израильское руководство и не дать ему подорвать стабильность региона.
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