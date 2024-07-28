В Турции призвали Палестину извиниться за отказ посетить страну

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара ждет извинений от главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который отказался выступить в парламенте Турции. Об этом сообщила газета Türkiye .

«Пусть господин Аббас не обижается, но ему необходимо извиниться, так как мы его пригласили, а он не приехал», — сказал Эрдоган.

По его словам, в Турции ждали приезда Аббаса. Также политик отметил, что ни один добросовестный человек не может оправдать беспринципность США, когда в их конгрессе рукоплещут премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, который является «маньяком-Гитлером».

«Когда мы видим тех, кто аплодирует убийству сорока тысяч невинных людей, мы беспокоимся и о своем будущем», — признался Эрдоган.

Ранее Эрдоган сравнил Нетаньяху с Адольфом Гитлером из-за «преступлений против человечности» в Газе. По его словам, происходящее в анклаве выходит за рамки толерантности.