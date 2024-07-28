В Турции призвали Палестину извиниться за отказ посетить страну
Эрдоган ждет извинений от Аббаса, проигнорировавшего приглашение Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара ждет извинений от главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который отказался выступить в парламенте Турции. Об этом сообщила газета Türkiye.
«Пусть господин Аббас не обижается, но ему необходимо извиниться, так как мы его пригласили, а он не приехал», — сказал Эрдоган.
По его словам, в Турции ждали приезда Аббаса. Также политик отметил, что ни один добросовестный человек не может оправдать беспринципность США, когда в их конгрессе рукоплещут премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, который является «маньяком-Гитлером».
«Когда мы видим тех, кто аплодирует убийству сорока тысяч невинных людей, мы беспокоимся и о своем будущем», — признался Эрдоган.
Ранее Эрдоган сравнил Нетаньяху с Адольфом Гитлером из-за «преступлений против человечности» в Газе. По его словам, происходящее в анклаве выходит за рамки толерантности.