Эпштейн жив? В файлах по его делу нашли подозрительный пост в интернете

В файлах Эпштейна нашли пост, как его, предположительно, вывозят из тюрьмы

Скандальный владелец «острова педофилов» Джеффри Эпштейн, который, по официальной версии, умер в тюрьме, на самом деле может быть жив. В опубликованных по его делу файлах появился пост на 4Chan, сделанный работником тюрьмы утром 10 августа 2019 года — в день предполагаемой смерти финансиста.

Работник анонимно написал, что к Метрополитенскому исправительному центру в Нью-Йорке, где находился Эпштейн, подъехал фургон без номеров, в который могли завезти заключенного на каталке, подменив тело.

«Меня трясет. Я думаю, его могли отключить», — добавил автор поста.

Позже удалось выяснить, что это действительно писал сотрудник тюрьмы. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Ранее в новых опубликованных файлах нашли информацию, что Эпштейн якобы просил о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.