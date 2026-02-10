Эпштейн заставлял часть своих жертв участвовать в торговле людьми

Финансист Джеффри Эпштейн принуждал некоторых своих жертв участвовать в торговле людьми. Об этом заявила конгрессвумен США Анна Паулина Луна в соцсети Х.

«Некоторые женщины, называющие себя жертвами, помогали в торговле детьми. Очевидно, что это только верхушка айсберга, но важно признать факты», — сказала она.

Луна назвала этих девушек «соучастницами заговора», потому что после наступления совершеннолетия у них был выбор. Согласно последним заявлениям конгрессменов, изучивших оригинальные материалы дела, самой юной жертве на момент преступлений могло быть девять лет.

В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре. По данным прокуратуры, с 2002 по 2005 годы он вступал в интимную связь с десятками несовершеннолетних девушек, которых приглашал в свои особняки в Нью-Йорке и Флориде.