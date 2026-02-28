Эпштейн просил о встрече с Энн Хэтэуэй для себя и Билла Гейтса

Американский финансист Джеффри Эпштейн в переписке с голливудской пиарщицей Пегги Сигал просил организовать ему и основателю Microsoft Биллу Гейтсу встречу с актрисой Энн Хэтэуэй. Информация об этом оказалась в опубликованных Минюстом США документах по делу.

В переписке подозреваемый в секс-торговле людьми финансист напрямую попросил пиарщицу о личной встрече с актрисой. Эпштейн переписывался с Сигал 27 февраля 2013 года.

«Можешь привести Энн Хэтэуэй выпить кофе с Биллом Гейтсом и со мной?» — сказано в одном из сообщений.

Имя актрисы фигурировало в общении между людьми и раньше. В январе 2011 года Эпштейн интересовался, будет ли Хэтэуэй в Нью-Йорке 31-го числа. Сигал ответила, что ей это неизвестно, уточнив, что Хэтэуэй ведет церемонию «Оскар» в Лос-Анджелесе и состоит в отношениях с актером Адамом Шульманом.

Американский Минюст обнародовал не все протоколы по скандальному делу Эпштейна. Секретными остались 90 документов ФБР из 325. Среди них — допросы женщины, обвинившей в сексуальном домогательстве президента Дональда Трампа.