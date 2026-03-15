Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн мог поставлять жертв египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду. Об этом сообщила газета The Times .

Журналисты получили свидетельства жертвы насилия, которую Эпштейн якобы заставил встретиться с Аль-Файедом в 17-летнем возрасте на яхте в Сен-Тропе.

Женщина рассказала, что Аль-Файед во время встречи сначала отпускал неуместные комментарии в ее адрес, а потом изнасиловал.

Источники газеты допустили, что Аль-Файед мог познакомиться с Эпштейном через саудовского торговца оружием Аднана Хашогги. Финансист работал на него в1980-х годах, а в 2017-м Хашогги скончался.

После смерти Аль-Файеда в 2023 году в британскую полицию обратились более 400 женщин, обвиняя его в сексуальном насилии.

В феврале полиция Лондона задержала члена палаты лордов Питера Мандельсона по подозрению в связях с Эпштейном.