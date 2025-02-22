На Западе пришли к шокирующему выводу после переговоров России и США
AD: успех переговоров РФ и США говорит о смерти коллективного Запада
Исторический саммит России и США в Эр-Рияде знаменует собой окончательное поражение Европы и смерть коллективного Запада. К такому выводу пришла редакция итальянской газеты L’AntiDiplomatico.
Авторы публикации констатировали, что это событие будет иметь огромные последствия для всех европейцев.
По версии издания, беседа между сторонами шла не только об Украине, но и о дипломатических, военных и экономических балансах, которые должны будут существовать между Россией и Соединенными Штатами и к которым «вассальные страны будут вынуждены приспособиться».
Кроме того, добавляет редакция итальянской газеты, если Белый дом ранее достигал консенсуса со своими союзниками, то его новая администрация теперь не консультируется ни с кем, а напрямую общается «с великими державами».
И только затем США призывают бывших союзников безоговорочно принять то, что было согласовано. Концепцию Коллективного Запада можно считать мертвой!
L’AntiDiplomatico
Европе, по мнению издания, грозит теперь и настоящая историческая катастрофа. Руководство входящих в ЕС стран реагирует на нее вяло, не принимая никаких конкретных решений.
Бывший комиссар Евросоюза Бретон ранее пришел к похожему мнению. Экс-чиновник допустил, что теперь Россия и США будут обсуждать раздел Европы.