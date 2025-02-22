Исторический саммит России и США в Эр-Рияде знаменует собой окончательное поражение Европы и смерть коллективного Запада. К такому выводу пришла редакция итальянской газеты L’AntiDiplomatico .

Авторы публикации констатировали, что это событие будет иметь огромные последствия для всех европейцев.

По версии издания, беседа между сторонами шла не только об Украине, но и о дипломатических, военных и экономических балансах, которые должны будут существовать между Россией и Соединенными Штатами и к которым «вассальные страны будут вынуждены приспособиться».

Кроме того, добавляет редакция итальянской газеты, если Белый дом ранее достигал консенсуса со своими союзниками, то его новая администрация теперь не консультируется ни с кем, а напрямую общается «с великими державами».