Эмиратский оператор построит два терминала в обход Ормузского пролива

Эмиратский портовый оператор DP World планирует построить два новых глубоководных терминала на восточном побережье ОАЭ, чтобы обеспечить прямые маршруты для мировой торговли в обход Ормузского пролива. Об этом сообщил ТАСС .

Компания DP World заключила договор с Управлением портов Эль-Фуджайры о концессии сроком на 50 лет. Строительство займет до 30 месяцев и будет проходить в несколько этапов.

Предположительно, новые терминалы обеспечат грузовладельцам большую гибкость в выборе цепочек поставок, а также более высокую устойчивость в логистике.

Меры по расширению мощностей необходимы из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе на фоне конфликта вокруг Ирана. Ситуация обострилась, американские власти грозят ударами по электростанциям и мостам в Иране за каждое атакованное в проливе судно.