Эмир Кувейта распустил парламент | 360°

Мир 11 мая 2024, 08:45 Эмир Кувейта распустил парламент Эмир Кувейта объявил о роспуске избранного в начале апреля парламента Unsplash

Читать 360 в

Эмир Кувейта Мишааль Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах вечером 10 мая принял решение о роспуске парламента страны. Его указ зачитали по центральному телевидению Кувейта.

«Исходя из интересов государства приказываем: распустить парламент и приостановить действие некоторых статей Конституции на срок не более четырех лет», — говорится в указе.

Реклама

Ас Сабах также решил, что ряд полномочий парламента на себя возьмут правительство и эмир. В указе он подчеркнул, что не позволит разрушить страну.

«Выше закона не стоит никто. Разрушить государство я не позволю. Отдельные депутаты зашли так далеко, что уже вмешались в полномочия эмира. Некоторые намерены вмешиваться в процесс выбора наследного принца, но это право принадлежит эмиру», — сказал он.

Выборы в парламент Кувейта состоялись в начале апреля в пятый раз за два года на фоне конфликта законодательной и исполнительной властей, уточнило издание Kuwait Times.