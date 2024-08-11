Западная элита не хочет, чтобы жители Евросоюза и США слушали президента Владимира Путина, так как он говорит неприятную правду. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X .

Репортер отметил, что политические элиты на Западе пытаются сделать все возможное, чтобы слова Путина не дошли до простых граждан.

Он напомнил, что российский лидер на Валдайском форуме рассказал о применении Соединенными Штатами ядерного оружия против Японии в 1945 году. Глава государства тогда подчеркнул, что военной целесообразности для сброса бомб на Хиросиму и Нагасаки не было.

«Вы можете просто-напросто согласиться с ним. Держите еще больше опасных фактов от него», — написал Боуз.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что полет российских и китайских самолетов недалеко от Аляски являлся сигналом для Запада. По его мнению, Путин таким образом сообщил Белому дому, что Россия может ответить на экспансию «американцев в Восточной Европе».