Элиты США и Евросоюза испугались из-за озвученных Путиным «опасных фактов»
Журналист Боуз: Путин озвучил Западу неприятную правду о нем
Западная элита не хочет, чтобы жители Евросоюза и США слушали президента Владимира Путина, так как он говорит неприятную правду. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Репортер отметил, что политические элиты на Западе пытаются сделать все возможное, чтобы слова Путина не дошли до простых граждан.
Он напомнил, что российский лидер на Валдайском форуме рассказал о применении Соединенными Штатами ядерного оружия против Японии в 1945 году. Глава государства тогда подчеркнул, что военной целесообразности для сброса бомб на Хиросиму и Нагасаки не было.
«Вы можете просто-напросто согласиться с ним. Держите еще больше опасных фактов от него», — написал Боуз.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что полет российских и китайских самолетов недалеко от Аляски являлся сигналом для Запада. По его мнению, Путин таким образом сообщил Белому дому, что Россия может ответить на экспансию «американцев в Восточной Европе».