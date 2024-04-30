Электронный браслет сняли с наместника Киево-Печерской лавры Павла | 360°

Мир 30 апреля 2024, 14:41 Электронный браслет сняли с наместника Киево-Печерской лавры Павла Суд отменил ношение браслета для наместника Киево-Печерской лавры Павла Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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С наместника Киево-Печерской лавры Павла сняли электронный браслет. Об этом сообщил Telegram-канал Союза православных журналистов.

«Судья Печерского районного суда постановила снять электронный браслет с митрополита Павла (Лебедя)», — сообщили авторы публикации.

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В июле 2023 года митрополиту Павлу заменили домашний арест на заключение под стражу. В начале августа наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог в размере почти 900 тысяч долларов (более 85 миллионов рублей).

Тогда же адвокат Павла Никита Чекман сообщил о госпитализации митрополита. Его состояние потребовало оперативного вмешательства.