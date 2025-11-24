Экстренный саммит ЕС показал, что его лидеры хотят продолжать украинский конфликт

На экстренном саммите Евросоюза лидеры стран-участниц решили продолжать поддержку Украины в военном конфликте. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимавший в режиме видеоконференции участие в совещании сообщества, которое состоялось в Луанде.

«Эта встреча только что закончилась. Мы рассмотрели мирный план из 28 пунктов, представленный Америкой. Возникает тысяча вопросов. После сегодняшней видеоконференции я могу сказать одно точно. Европейский союз хочет продолжать войну», — отметил Орбан в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Глава правительства заявил, что ЕС продолжит поддерживать Украину финансово и военным путем. Однако, по его словам, у ЕС нет средств на закупку военной техники для Украины. Более того, у Евросоюза нет денег на финансирование украинских операций, а также понимания, где их взять.

Брюссель все еще надеется получить средства на поддержку Украины из бюджетов стран ЕС. Однако Венгрия заявила, что не будет участвовать в этом.

В столице Анголы прошел срочный саммит ЕС. Изначально там должно было состояться совещание Европейского и Африканского союзов. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров всех 27 стран ЕС для обсуждения нового плана США по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Орбан заявил, что план, который предложил президент США Дональд Трамп по разрешению украинского кризиса, ставит Европу перед выбором: либо выйти из тупика, либо продолжать финансировать Украину и приближать войну с Россией.

Он отметил, что сейчас важно сплотиться вокруг мирной инициативы американского лидера, чтобы изменить ход событий. Европейским чиновникам нужно признать, что последние 3,5 года средства налогоплательщиков были потрачены на войну, которую невозможно выиграть.