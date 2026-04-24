Экстрасенс Геллер предупредил Трампа о реальности телепортации

Израильский экстрасенс Ури Геллер, гнущий ложки силой мысли и якобы вступающий в контакт с представителями «Галактической Федерации», призвал президента США Дональда Трампа серьезно отнестись к рассказам о телепортации. Об этом сообщило издание Daily Star .

Фокусник заявил, что телепортация — это реальность, а не выдумка. Геллер так заступился за высокопоставленного чиновника FEMA Грегга Филлипса, рассказавшего в подкасте, что его несколько раз телепортировали. Однажды его машину неизвестная сила подняла в воздух и сбросила в кювет в 64 километрах от места происшествия. Второй раз Филлипса телепортировало против его воли через всю Джорджию в закусочную Waffle House.

«Что значит „телепортироваться“? Он что, шутит?» — отреагировал Трамп в интервью CNN на признания Филлипса.

Американский лидер отметил, что ничего не знает об этом явлении и для него подобные истории звучат странно. Трамп пообещал разобраться в этом. Геллер позже вмешался и заявил президенту США, что история с Waffle House не повод для шуток.

Экстрасенс поделился собственной историей с телепортацией, которая произошла с ним в 1970-х годах в Манхэттене. Он шел по улице, когда неведомая сила подняла его в воздух и перенесла в дом доктора Андрия Пухарича, который сотрудничал с ЦРУ и изучал его способности. Геллер убежден, что разгадка телепортации сможет объяснить истинную природу Вселенной и тайну НЛО.

В конце 2025 года Геллер объяснил появление космического объекта 3I/ATLAS, пролетающего мимо Земли, прибытием внеземных существ в нашу солнечную систему.