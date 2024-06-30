Экстраординарная ситуация. Киевского экономиста возмутило решение МВФ по Украине

Международный валютный фонд не понимает экстраординарность ситуации на Украине, поэтому отказывается списать долги со страны. Об этом заявил киевский экономист Алексей Кущ в соцсети Facebook*.

Эксперта возмутило поведение международной структуры. Он напомнил, что в то время, когда в условиях «геополитического форс-мажора» Украину заставляют выполнять свои обязательства без послаблений, с Ганы списывают 30% задолженности.

«Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества», — подчеркнул Кущ.

Экономист добавил, что украинское Министерство финансов пропустило в 2022 году «историческое окно возможностей», а теперь МВФ не дает государству никаких послаблений.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что кредиторы отказали Украине в сокращении долга на 20 миллиардов долларов. Украинское руководство попросило МВФ о послаблениях, так как страна тратит большую часть денег на вооружение и содержание армии, уточнили журналисты.