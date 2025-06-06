В GFCN заявили, что на Западе активно подавляют альтернативную точку зрения

Специалисты по фактчекингу Global Fact-сhecking Network (GFCN) из США, ЮАР, Франции, Германии, Пакистана, Нигерии, Румынии и других государств рассказали об подавлении альтернативных точек зрения в западных СМИ. Об этом эксперты поговорили на круглом столе «Практика противодействия дезинформации в разных странах: колониальное наследие, технологии и политика», прошедшем в рамках Глобального цифрового форума.

«Сейчас альтернативные точки зрения на Западе активно подавляются», — заявила председатель Ассоциации журналистов БРИКС Мира Тэрада.

Журналист из ЮАР Мантула Нонкулулеко добавила, что в сообщениях различных рейтинговых агентств виден определенный фокус на западных ценностях, поэтому нужно понимать их источник финансирования.

Проблему распространения фейковых новостей отметили и эксперты из ряда других стран — Нигерии, Пакистана, Франции, США и Румынии.

«В Румынии, как и в некоторых постсоветских странах, есть четкая установка: нам надо благодарить за то, что нас приняли в европейскую семью, в семью Запада. И цель — сохранение места в этой семье — оправдывает любые средства», — сказала во время своего выступления блогер Йоана Бэрэгэн.