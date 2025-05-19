Эксперт РИСИ Кочедыков заявил об использовании ресурса Молдавии для победы Дана

На президентских выборах в Румынии Никушор Дан победил в том числе благодаря административному ресурсу Молдавии. Такое мнение высказал Иван Кочедыков, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По словам специалиста, более 100 тысяч молдаван с румынскими паспортами приняли участие в голосовании.
«Многие комментаторы пишут о том, что был использован административный ресурс молдавского государства для достижения победы Никушора Дана. Он и выиграл на участке в Молдавии», — отметил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что все политические силы стремились вовлечь внешних игроков в свои внутренние дела и выборы. Небольшое различие в результатах кандидатов свидетельствует о расколе в обществе Румынии, добавил Кочедыков.
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