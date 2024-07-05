Эксперт оценил ситуацию на газовом рынке Европы

Нисходящая тенденция на газовом рынке Европы вряд ли сохранится, так как его участники пришли к «балансировке». Об этом РИА «Новости» сказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.

По его словам, по индексу TTF средняя стоимость газовых фьючерсов в Европе по итогам первых шести месяцев уменьшилась на 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до отметки порядка 330 долларов.

«Наверное, мы пришли к некоторой балансировке рынка. Думаю, что динамика цен будет зависеть от множества факторов. В частности, от роста потребления в Азии, однако это уже долгосрочная перспектива», — сказал экономист.

Юшков добавил, что до 2030 года крупные заводы по сжижению газа появятся в Австралии, Катаре и США.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал условие сохранение транзита газа в Европу через Украину.