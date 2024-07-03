Новак назвал условие сохранение транзита газа в Европу через Украину

Новак: Россия готова продолжать транзит газа в Европу при согласии Украины

Фото: РИА «Новости»

Россия готова продолжать транзитные поставки газа в Европу через Украину, все будет зависеть от желания Киева. Об этом сообщил РИА «Новости» вице-премьер Александр Новак.

«От Украины зависит транзит через ее территорию. У них есть свои установленные правила. От их желания зависит. Россия готова поставлять», — заявил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках 14-го антироссийского пакета санкций продолжит покупать у России сжиженный газ, но запретит его реэкспорт в третьи страны.

Газета WSJ писала, что препятствием для сделки Украины о покупке у США сжиженного природного газа стал лично американский президент Джо Байден.

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