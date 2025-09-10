Дворецкий Елизаветы II раскрыл, почему королева скрывала рак от семьи
Бывший королевский дворецкий Пол Баррел в своих мемуарах рассказал, что происходило в резиденции Балморал в день смерти британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Он рассказал, что служил королеве 11 лет. Ей диагностировали рак летом 2021 года. Это произошло после смерти принца Филиппа.
Дворецкий отметил, что Елизавета II, узнав о своем диагнозе, заставила приближенных поклясться, что они сохранят его в тайне. О ее болезни знали только ближайшие помощники — пажи, лакеи и костюмеры. Она держала семью в неведении, не желая быть больной королевой, при которой правит регент.
Королевская семья тогда считала, что у нее все в порядке. При этом врачи прогнозировали, что Елизавета II доживет только до Рождества.
«Очень жаль, потому что в следующем году мой платиновый юбилей, и я бы предпочла его увидеть. Можете сделать так, чтобы я до него дотянула?» — отвечала им королева.
Елизавета II делала все, чтобы продлить себе жизнь. Она отказалась от алкоголя, заменив любимый джин с тоником, джин с «Дюбонне» и мартини на яблочный сок. Терпела переливания крови.
Но это не помогло ей дожить до платинового юбилея правления. Она умерла 8 сентября 2022 года в Балморале. Большинство членов ее семьи не знали об этом. Советники утаили ее смерть от прессы, чтобы успеть собрать королевских родственников в резиденции. Но все же сообщили, не дожидаясь прибытия принца Гарри, вылетевшего из США на родину.
По словам Баррела, причина в неприязни королевской семьи к его жене Меган Маркл, которую не хотели видеть в Балморале. Да и принца Гарри встретили холодно, семья ему не доверяла. И это в духе Виндзоров.
