Дворецкий Елизаветы II раскрыл, почему королева скрывала рак от семьи

Бывший королевский дворецкий Пол Баррел в своих мемуарах рассказал, что происходило в резиденции Балморал в день смерти британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Он рассказал, что служил королеве 11 лет. Ей диагностировали рак летом 2021 года. Это произошло после смерти принца Филиппа.

Дворецкий отметил, что Елизавета II, узнав о своем диагнозе, заставила приближенных поклясться, что они сохранят его в тайне. О ее болезни знали только ближайшие помощники — пажи, лакеи и костюмеры. Она держала семью в неведении, не желая быть больной королевой, при которой правит регент.

Королевская семья тогда считала, что у нее все в порядке. При этом врачи прогнозировали, что Елизавета II доживет только до Рождества.

«Очень жаль, потому что в следующем году мой платиновый юбилей, и я бы предпочла его увидеть. Можете сделать так, чтобы я до него дотянула?» — отвечала им королева.

Елизавета II делала все, чтобы продлить себе жизнь. Она отказалась от алкоголя, заменив любимый джин с тоником, джин с «Дюбонне» и мартини на яблочный сок. Терпела переливания крови.

Но это не помогло ей дожить до платинового юбилея правления. Она умерла 8 сентября 2022 года в Балморале. Большинство членов ее семьи не знали об этом. Советники утаили ее смерть от прессы, чтобы успеть собрать королевских родственников в резиденции. Но все же сообщили, не дожидаясь прибытия принца Гарри, вылетевшего из США на родину.

По словам Баррела, причина в неприязни королевской семьи к его жене Меган Маркл, которую не хотели видеть в Балморале. Да и принца Гарри встретили холодно, семья ему не доверяла. И это в духе Виндзоров.

Ранее в Лондоне в Кенсингтонском дворце умерла супруга кузена покойной Елизаветы II герцогиня Кентская Екатерина, которой было 92 года.