Экс-ведущего CNN Дона Лемона задержали в Лос-Анджелесе по делу о заговоре

Бывшего ведущего CNN Дона Лемона задержали в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила генпрокурор США Пэм Бонди в соцсети Х .

«По моему указанию сегодня рано утром федеральные агенты арестовали Дона Лемона, Траэрна Джина Крюса, Джорджию Форт и Джамаэля Лиделла Ланди в связи со скоординированным нападением на церковь Cities Church в Сент-Поле, штат Миннесота», — заявила она.

Генпрокурор добавила, что более подробную информацию опубликуют в ближайшее время.

По данным журналистов CBS News, операцию провела совместная группа Управления внутренней безопасности США и ФБР. На момент задержания журналист находился в Калифорнии, где освещал предстоящую церемонию вручения премии «Грэмми».

Адвокат Лемона подтвердил факт задержания и заявил, что его подзащитный — журналист с более чем 30-летним опытом. Он добавил, что работа Лемона в Миннеаполисе, которая могла фигурировать в материалах дела, носила профессиональный характер и подпадает под защиту первой поправки к Конституции США. По словам юриста, защита посчитала случившееся атакой на свободу прессы и планирует оспорить обвинения в суде.

