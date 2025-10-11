Экс-советнику Трампа скоро предъявят обвинения

Бывшему советнику по национальной безопасности Дональда Трампа Джону Болтону вскоре предъявят официальные обвинения в совершении преступлений на федеральном уровне. Об этом сообщил телеканал NBC News.

На следующей неделе обвинения выдвинет прокуратура США в штате Мэриленд, где проживает Болтон. В августе агенты ФБР провели обыски в его доме и в офисе, расположенном в Вашингтоне, и нашли секретные документы.

Адвокат Эбби Лоуэлл заявил, что эти материалы относятся к периоду работы администрации Джорджа Буша — младшего, когда Болтон занимал должность посла США в ООН.

Расследование против экс-советника организовали несколько лет назад. Болтона обвинили в рассекречивании материалов, содержащих государственную тайну, в его авторской книге «Комната, где это произошло».

Джон Болтон был одним из советников Трампа по национальной безопасности во время его первого президентского срока. Его со скандалом уволили с поста.