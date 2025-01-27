Экс-советник Рейгана Сюзанна Масси умерла в 95 лет

Экс-советник президента США Рональда Рейгана и историк Сюзанна Масси, получившая российское гражданство, умерла в возрасте 95 лет. Об этом РИА «Новости» сообщил ее представитель в России Балтазар Шальденбранд.

«Утром дочь Сюзанн Масси сообщила, что в 21:00 по времени США умерла ее мать», — сказал он.

Перед смертью Масси написала завещание, в котором попросила развеять часть ее праха в Павловском дворце рядом с Санкт-Петербургом.

Шальденбранд заявил, что личный архив историка передадут в Президентскую библиотеку Петербурга, который она называла городом своего сердца.

С середины 1980-х до конца 1990-х Масси работала научным сотрудником Гарвардского российского исследовательского центра и входила в состав правления Международной лиги прав человека. Также она писала книги.

В декабре 2021 года Сюзанна Масси получила российское гражданство по указу президента Владимира Путина. Писательница жила в штате Мэн, но регулярно приезжала в Россию. Много лет она посвятила сближению народов двух стран.