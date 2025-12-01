Экс-советник Макгрегор: Украина пожалеет, что не согласилась на условия мира

Киевский режим допустил стратегическую ошибку, отказавшись обсуждать передачу территорий России во время переговоров во Флориде. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, украинская сторона осознает свой просчет, когда новые города перейдут под контроль российских войск, так как темп продвижения Вооруженных Сил России значительно ускорился в этом году.

«Когда новые города окажутся в руках россиян, они вспомнят, как им предложили обсудить этот вопрос на переговорах», — заявил Макгрегор.

Экс-советник Пентагона уверен, что российские войска в конечном итоге получат контроль над ключевыми городами. Он особо подчеркнул историческую принадлежность Одессы и Харькова.

«Что бы ни случилось, они получат и Одессу, и Харьков, которые исторически являются российскими городами», — констатировал Макгрегор.

Ранее глава украинской делегации, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что переговоры с американской стороной во Флориде прошли успешно и продуктивно. Он отметил, что сторонам удалось добиться заметного прогресса на пути к «установлению справедливого мира».