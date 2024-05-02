02 мая 2024, 07:45
Экс-советник Пентагона ужаснулся из-за отношения ВСУ к тяжелораненным
Полковник Макгрегор: ВСУ не смогли наладить эвакуацию тяжелораненых
Медицинская служба в украинской армии разваливается, поэтому ВСУ не могут вывозить с поля боя своих раненых. Об этом в эфире YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Он назвал ужасающими потери ВСУ на поле боя и указал на отсутствие необходимой для эвакуации инфраструктуры. По его словам, у украинских военных нет необходимого снабжения, медчастей и логистики, чтобы вывозить раненых.
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«Тяжелораненые остаются умирать на поле боя. Они попросту больше не могут их вытаскивать», — ужаснулся Макгрегор.
Экс-советник Пентагона добавил, что солдаты платят деньги водителям эвакуационных машин, чтобы получить возможность добраться до медпункта.
«Это немыслимо. Короче говоря, украинский фронт рухнул, русские наступают и полный коллапс лишь вопрос времени», — заключил американец.
Ранее газета The Washington Post предположила, что президент Украины Владимир Зеленский исказил информацию о потерях ВСУ. В издании отметили, что он мог занизить данные ради мобилизационной кампании.
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