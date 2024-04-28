Искажение данных о потерях ВСУ допустили в США | 360°

Мир 28 апреля 2024, 07:14 Искажение данных о потерях ВСУ допустили в США WP: Зеленский мог занизить данные о 31 тысяче погибших солдат ВСУ РИА «Новости»

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Заявление украинского президента о потерях ВСУ после начала конфликта с Россией было серьезно преуменьшено. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По информации источника, Зеленский мог намеренно преуменьшить информацию для того, чтобы не мешать кампании по мобилизации и набору новых бойцов. Это объясняется тем, что американские власти начали оказывать давление на Киев после одобрения нового пакета военной помощи на 61 миллиард долларов.

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В администрации США опасаются, что Украина без нового призыва не сможет сдержать планируемое наступление России. При этом журналисты полагают, что военная помощь позволит киевскому режиму сдержать наступление ВС России на несколько месяцев, однако вернуть потерянные территории ему не удастся из-за дефицита в живой силе.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала СВО составили почти 500 тысяч военнослужащих.