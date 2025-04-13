Экс-сотрудник ООН назвал «коалицию желающих» преступной организацией

«Коалиция желающих» ориентирована на продолжение войны и является преступной организацией. Об этом бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас заявил в соцсети X .

По его словам, деятельность объединения, сформированного странами Евросоюза и Великобританией для ввода военного контингента на территорию Украины, нарушает Устав ООН и влечет уголовную ответственность.

Эксперт подчеркнул, что участники коалиции придают видимость законности своим действиям благодаря гигантским вложения в пиар-кампании, что позволяет им выдавать провокации и агрессию за защиту.

Ранее во Франции прошел саммит «коалиции желающих». На нем стало известно число стран, готовых отправить военных на Украину.