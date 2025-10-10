Экс-редактор Первого канала Овсянникова заявила, что не может вернуться в Россию
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова*, сбежавшая в Европу, заявила, что не сможет вернутся в Россию. Об этом она сказала в беседе с телеканалом «Дождь»*.
«У меня билет в один конец. Я уже не могу вернуться в Россию», — сказала она.
По словам экс-редактора, теперь с родиной ее связывает только политический активизм.
На прошлой неделе Минюст России внес Овсянникову* в список иноагентов. Она распространяла фейковую информацию о решениях российских властей и Вооруженных сил России.
В марте 2022 года Овсянникова*, работая редактором на Первом канале, во время прямого эфира новостей вышла с антивоенным плакатом. За этот поступок ее оштрафовали, позже она уехала в Европу.
Против россиянки возбудили уголовное дело о дискредитации армии и заочно приговорили к восьми годам лишения свободы
*Признан в России иностранным агентами.
**Признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией.