Экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом после скандала с файлами Эпштейна

Бывшему британскому принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору запретили верховую езду из-за опасений за негативный имидж. Об этом сообщил таблоид The Sun со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, рекомендация исходила от советников королевской семьи.

«С момента задержания на прошлой неделе ему запретили кататься на лошади. Считается, что это выглядит плохо. Они считают, что его не стоит видеть улыбающимся и веселым верхом на лошади, как это было в Виндзоре», — пояснил собеседник.

Ранее Эндрю добровольно отказался от лицензии на оружие, лишившись возможности охотиться. После переезда из Royal Lodge он практически не покидает коттедж Wood Farm в Сандрингеме. Его компанию составляют два корги покойной королевы и пять норфолк-терьеров.

На прошлой неделе экс-принца задержали, но после допроса отпустили. По версии WSJ, это могло быть связано не с обвинениями в сексуальных домогательствах, а с раскрытием секретной правительственной информации в рамках контактов с Джеффри Эпштейном.