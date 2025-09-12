Экс-президента Бразилии признали виновным в попытке госпереворота

Reuters: суд в Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы

Федеральный верховный суд Бразилии признал бывшего президента страны Жаира Болсонару виновным по делу об организации госпереворота. Об этом сообщило агентство Reuters .

Болсонару обвинили в заговоре с целью остаться у власти после поражения на выборах 2022 года.

Приговор вынесла коллегия из пяти судей, четверо из которых проголосовали «за», еще один — «против».

Болсонару стал первым бывшим президентом Бразилии, осужденным на посягательство на демократию.

Судья Луис Фукс выступил против, чтобы оправдать бывшего лидера страны по всем статьям, в которых его обвинила генпрокуратура. И теперь у стороны защиты появился шанс оспорить судебное решение.

Ранее госсекретарь Марко Рубил пригрозил бразильским властям ответом со стороны США за устроенную ими «охоту на ведьм. Он назвал политическим преследованием суд над Болсонару.