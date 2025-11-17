Экс-премьеру Бангладеш Хасине вынесли смертный приговор

Международный трибунал признал виновной бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину в совершении преступлений против человечности в связи с подавлением массовых протестов в 2024 году. Об этом сообщило агентство Reuters .

Ее признали виновной по всем пяти пунктам обвинения.

«Мы решили вынести ей смертный приговор», — сказал судья.

Смертный приговор также объявили экс-главе МВД Бангладеш Асадуззаману Хану Камалю. Бывшего генерального инспектора полиции Чоудхури Абдуллу Аль Мамуна, который проходил вторым обвиняемым по делу, приговорили к пяти годам тюрьмы.

До этого он согласился пойти на сделку со следствием и признался в содеянном. Мамун оказался единственным, кто присутствовал в зале суда во время объявления вердикта.

Ранее бывший министр образования Бангладеш Мохибул Хасан Чоудхури заявил, что беспорядки в стране организовали заранее. Он отметил, что события развивались постепенно и были частью плана по смене правительства.