Мохибул Хасан Чоудхури, ранее занимавший должность министра образования Бангладеша, рассказал в интервью RT , что протесты и столкновения в республике в 2024 году имели организованную природу и были частью плана смены власти.

Чоудхури пояснил, что акции начинались с мирных демонстраций, однако постепенно переросли в ожесточенные столкновения с силовыми структурами. По его мнению, события развивались по четкому плану, подготовленному заранее.

По словам собеседника, организованные силы использовали молодежь для достижения политических целей, провоцируя хаотичные атаки на правоохранительные органы и инфраструктуру.