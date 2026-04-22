Стрельба в Киеве продемонстрировала неэффективность системы борьбы с преступностью, которую выстроили нынешние украинские власти. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в телеграм-канале .

Он подчеркнул, что во время стрельбы в столице сотрудники патрульной полиции не попытались обезвредить вооруженного человека, а покинули место происшествия.

«Яркий пример — увидев, как мужчина в Киеве расстреливает людей, два сотрудника патрульной полиции просто бросились наутек вместо того, чтобы обезвредить преступника. Они просто позорно бежали», — написал Азаров.

По его мнению в стране фактически отсутствуют действенные механизмы, которые могли бы предотвратить серьезные социальные проблемы после возвращения с фронта почти миллиона бойцов.

«[Президент Владимир] Зеленский и его шайка ничего не делают, чтобы этих людей трудоустроить, чтобы социально незащищенных защитить, а с психологическими проблемами реабилитировать», — заявил экс-премьер.

Он также выразил мнение, что в будущем украинское общество ждут еще более серьезные вызовы, если не наладить механизмы по сдерживанию негатива людей, имеющих опыт убийств, но не имеющих средств к существованию.

Азаров заявил, что вернувшиеся с фронта военные не будут воспринимать Зеленского как авторитет, что только осложнит ситуацию.