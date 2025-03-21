Возможный преемник Макрона получил угрожающий предмет в анонимном письме

Бывший премьер-министр Франции и мэр Гавра Эдуар Филипп получил анонимное письмо с угрозами и гильзой. Об этом сообщила газета Le Figaro .

По данным прокуратуры Гавра, конверт с пулей доставили в мэрию в среду, 20 марта. В письме содержалась прямая угроза жизни политика в связи с его намерением баллотироваться на высший пост в стране. К письму была приклеена стреляная гильза.

Расследование ведется по статье об «угрозе убийством или посягательстве на имущество, представляющем опасность для жизни публичного лица». Его проводит местная полиция.

Мэрия Гавра и сам Эдуар Филипп подали заявление в прокуратуру. Отмечается, что это не первая подобная угроза: в марте 2023 года Филиппу уже присылали письмо с надписью «Аллах акбар» и белым порошком, который позже оказался безвредным. Тогда также было возбуждено уголовное дело.

Эдуар Филипп возглавляет партию Horizons и руководит Гавром с 2010 года. Он считается одним из вероятных участников президентской кампании 2027 года.

Ранее президента Франции Макрона уличили в желании возглавить несогласных с Трампом политиков.