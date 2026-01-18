Экс-постпред США объяснил, почему НАТО теряет смысл

Дуглас Льют: НАТО сохранится, но уже не будет эффективным

Североатлантический альянс способен сохранить существование, но уже не сможет работать так, как раньше. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют в интервью Wall Street Journal .

Льют напомнил, что НАТО держался не только на военной силе, но и на политическом единстве союзников. По его оценке, именно этот фундамент дал трещину.

«Организация выживет, но доверие — тот самый клей, который скреплял ее более 75 лет, — разрушено, поэтому она не будет эффективной», — отметил он.

На этом фоне ряд европейских союзников НАТО отправили своих военных в Гренландию. Эту миссию включили в более широкие планы альянса по наращиванию военного присутствия в арктическом регионе.

Высказывание Льюта контрастирует с такими шагами. Альянс расширяет практическую активность, но бывший дипломат сомневается, что без восстановленного доверия между участниками НАТО сможет сохранять прежнюю политическую и военную эффективность.

Ранее ситуацию вокруг Гренландии и Арктики обсудили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.