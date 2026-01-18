Экс-постпред США объяснил, почему НАТО теряет смысл

Дуглас Льют: НАТО сохранится, но уже не будет эффективным

Фото: РИА «Новости»

Североатлантический альянс способен сохранить существование, но уже не сможет работать так, как раньше. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют в интервью Wall Street Journal.

Льют напомнил, что НАТО держался не только на военной силе, но и на политическом единстве союзников. По его оценке, именно этот фундамент дал трещину.

«Организация выживет, но доверие — тот самый клей, который скреплял ее более 75 лет, — разрушено, поэтому она не будет эффективной», — отметил он.

На этом фоне ряд европейских союзников НАТО отправили своих военных в Гренландию. Эту миссию включили в более широкие планы альянса по наращиванию военного присутствия в арктическом регионе.

Высказывание Льюта контрастирует с такими шагами. Альянс расширяет практическую активность, но бывший дипломат сомневается, что без восстановленного доверия между участниками НАТО сможет сохранять прежнюю политическую и военную эффективность.

Ранее ситуацию вокруг Гренландии и Арктики обсудили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

