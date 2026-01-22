Экс-посланник Трампа Келлог устроился на новую работу

Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог теперь работает в совете лоббистской компании BGR Group, которая известна своей близостью к Республиканской партии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Он обладает многолетним опытом руководства элитными военными и Белым домом в формировании глобальной политики национальной безопасности», — отметили в компании.

В январе 2025 года Келлог стал специальным представителем по России и Украине, но через некоторое время президент сузил его полномочия до представителя исключительно по республике.

BGR Group занимается предоставлением консультаций, связанных с государственными отношениями и международной политикой. Основателями компании были экс-советники президента-республиканца Джорджа Буша-старшего.

Ранее Трамп на форуме в Давосе прокомментировал слова противников о том, что он является диктатором. Американский лидер объяснил, что иногда такие люди как он нужны у власти.