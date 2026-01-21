Трамп жестко ответил тем, кто называет его диктатором

Трамп заявил, что иногда диктаторы нужны у власти

Президент США Дональд Трамп заявил, что иногда диктаторы нужны у власти. Об этом он сказал в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Обычно они говорят, что он ужасный диктатор, такого типа личность, я — диктатор», — сказал глава Белого дома.

Во время выступления Трамп также подчеркнул, что много помогал Европе и Североатлантическому альянсу.

«До последних нескольких дней, пока я не рассказал им об Исландии, они меня любили», — резюмировал он, отметив, что жители Исландии в шутку зовут его папочкой.

Издание Independent не исключило, что американский лидер просто оговорился и перепутал Исландию и Гренландию.