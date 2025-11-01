Экс-помощник Трампа подтвердил его готовность к диалогу по Украине

Американский президент Дональд Трамп будет продолжать диалог для урегулирования конфликта на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.

«Он готов продолжать разговор», — заявил эксперт.

Флинн добавил, что Трамп будет делать все возможное, чтобы его действия не привели к срыву дипломатического процесса.

«Я не думаю, что президент хочет видеть себя как потерпевшего неудачу в дипломатии или политике. Я просто не могу представить себе этого», — подчеркнул эксперт.

Ранее Трамп поручил Пентагону возобновить ядерные испытания. Он добавил, что другие страны тоже тестируют ЯО, поэтому США не должны отставать в этом вопросе и «тоже будут этим заниматься».

На уточняющий вопрос о подземных ядерных взрывах американский лидер отвечать отказался. Во время перелета из Вашингтона в Палм-Бич во Флориде он дал журналистам понять, что знает, что делает.