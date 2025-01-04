Экс-министра обороны Польши заподозрили в дипломатической измене

Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении экс-министра обороны Антония Мацеревича по делу об измене. Об этом сообщила пресс-служба польского ведомства.

«В Национальную прокуратуру поступило уведомление <…> по подозрению в совершении преступления — дипломатической измены — бывшим министром национальной обороны Антонием Мацеревичем», — отметили в прокуратуре.

Под расследование подпало дело о выходе из программы по закупке самолетов-заправщиков в 2016 году. Этот шаг привел к снижению возможностей Вооруженных сил Польши и нанес ущерб в размере более 473 тысяч евро, которые потратили при подготовке к программе по закупке.

Она должна была позволить Польше получить возможности для стратегического транспорта, медицинской эвакуации и дозаправки в воздухе. Выход из закупки негативно сказался на стратегической безопасности государства, отметили в прокуратуре.

На территории Польши создали предприятие, которое производит оружие для Украины. Сотрудничество включает в себя производство беспилотников и ремонт танков.