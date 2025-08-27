Суд арестовал врио замгубернатора Курской области на два месяца

Мещанский районный суд Москвы арестовал временно исполняющего обязанности замгубернатора Курской области Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого <…> об избрании иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу», — отметили в сообщении.

Базаров будет находиться под арестом до 25 октября. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

О задержании чиновника 25 августа сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. На тот момент Базаров занимал должность временно исполняющего обязанности замгубернатора этого региона.

Следователи завели в отношении Базарова и его подельников четыре уголовных дела. Предварительно установлено, что подозреваемые завышали стоимость и занижали технические характеристики оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной. Таким образом фигуранты присвоили более 251 миллиона рублей.