Экс-министра обороны Грузии арестовали за отказ платить залог

Тбилисский городской суд изменил меру пресечения с залога на арест для бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Об этом сообщило агентство Интерпрессньюс .

Прокуратура направила ходатайство об аресте экс-министра из-за того, что он отказывался посещать заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений времен правления бывшего президента Михаила Саакашвили. Кроме того, Окруашвили отказался выплатить назначенный ему в апреле залог в размере 20 тысяч лари (более 586 тысяч рублей по текущему курсу).

«Окруашвили умышленно не уплатил залог, установленный судом, в связи с чем сторона обвинения выступила с ходатайством о том, чтобы залог в размере 20 тысяч лари был изменен на заключение под стражу», — рассказали журналисты.

Ираклия Окруашвили подозревают в соучастии в преступлениях должностных лиц из администрации Михаила Саакашвили, совершенных в период с 2003 по 2012 год.

Ранее суд в Грузии признал бывшего президента Михаила Саакашвили виновным по делу о хищении бюджетных средств и приговорил его к девяти годам колонии.