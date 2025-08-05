Бывший министр обороны Словакии и нынешний председатель партии Demokrati Ярослав Надь даст показания в полиции во вторник, 5 августа, в рамках расследования по делу о передаче Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщило SITA со ссылкой на представителя партии.

Ранее Высшее контрольное управление страны выявило, что за время конфликта на Украине Братислава направила Киеву военной помощи почти на 700 миллионов евро. Среди прочего речь шла о передаче МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса «Куб» стоимостью 500 миллионов евро. Аудиторы усомнились в правомерности решений, принятых правительством Эдуарда Хегера, которое на тот момент технически уже ушло в отставку.

В ноябре 2024 года МВД Словакии заявило о создании специальной следственной группы для проверки законности передачи вооружений. Тогда же министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток подчеркнул, что предметом расследования станет цепочка решений по передаче военной техники Украине в 2022–2023 годах.

В Кремле заявляют, что поставки оружия на Украину только оттягивают момент завершения специальной военной операции.