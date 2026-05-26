Экс-министр Кулеба рекомендовал киевлянам покинуть город если нервы на пределе

Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рекомендовал киевлянам, чьи нервы на пределе и «кукуха не вытягивает» уехать из столицы. Его процитировал ТАСС .

«Будет громко. Если у кого-то нервы уже не выдерживают, если „кукуха“ уже не вытягивает, тогда вам надо взять паузу от жизни в Киеве. <… >. Еще раз призываю каждого придерживаться правил безопасности», — сказал он.

Ранее российское Министерство иностранных дел рекомендовало иностранцам как можно скорее покинуть Киев, потому что ВС России намерены ударить по военным объектам в городе, центрам принятия решений и командным пунктам.

Это ответные меры на удары ВСУ по колледжу в Старобельске. А пресс-службе МИД отметили, что своими действиями украинские власти продемонстрировали на весь мир грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права.