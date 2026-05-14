Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани после комы заявил о значительном духовном опыте

Экс-мэр Нью-Йорка, соратник американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани, которого в начале мая госпитализировали в критическом состоянии, пережил «значительный духовный опыт». Об этом он заявил в своем первом после госпитализации выступлении в программе America’s Mayor Live!, его процитировала газета New York Post .

Экс-мэра отправили в больницу в критическом состоянии и подключили к ИВЛ. Знакомые Джулиани подтвердили журналистам, что он ненадолго впадал в кому, но вышел из нее, сейчас его здоровье улучшается.

«Я пережил очень, очень значительный духовный опыт в то время, когда я находился в состоянии, можно сказать, <…> отрешенности. Я бы сравнил это со сном, в котором я стоял в очереди, направляясь, я не могу сказать, что в рай, направляясь на суд святого Петра», — сказал Джулиани.

Он пообещал в будущем подробнее рассказать о пережитом духовном опыте и отметил, что сейчас чувствует себя «на 100%», занимается физкультурой.

Ранее Дональд Трамп опубликовал картинку, где показал себя в образе «целителя». Фото было сгенерировано нейросетью.