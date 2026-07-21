Экс-лидера лейбористов Эда Милибэнда назначили главой МИД Великобритании
На пост главы МИД Великобритании премьер-министр Энди Бернэм назначил экс-министра энергетики и бывшего лидера лейбористов Эда Милибэнда. Об этом канцелярия премьера сообщила в соцсети Х.
«Эд Милибэнд был назначен государственным секретарем по иностранным делам, Содружеству и развитию», — отметили в сообщении.
Милибэнд в кабинете предыдущего премьер-министра занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. В 2010–2015 годах возглавлял Лейбористскую партию.
Новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра 20 июля. Король Карл III вручил новому главе правительства мандат на формирование кабинета министров. Предыдущий премьер Кир Стармер занимал этот пост в течение двух лет.