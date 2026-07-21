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Экс-лидера лейбористов Эда Милибэнда назначили главой МИД Великобритании

Martyn Wheatley / i-Images
Фото: Martyn Wheatley / i-Images/www.globallookpress.com

На пост главы МИД Великобритании премьер-министр Энди Бернэм назначил экс-министра энергетики и бывшего лидера лейбористов Эда Милибэнда. Об этом канцелярия премьера сообщила в соцсети Х.

«Эд Милибэнд был назначен государственным секретарем по иностранным делам, Содружеству и развитию», — отметили в сообщении.

Милибэнд в кабинете предыдущего премьер-министра занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. В 2010–2015 годах возглавлял Лейбористскую партию.

Новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра 20 июля. Король Карл III вручил новому главе правительства мандат на формирование кабинета министров. Предыдущий премьер Кир Стармер занимал этот пост в течение двух лет.