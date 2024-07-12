Экс-канцлер Германии снялась в комедийном сериале

Financial Times: экс-канцлер ФРГ Меркель стала героиней комедийного сериала

Carsten Koall/dpa
Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель стала главной героиней комедийного сериала «Мисс Меркель». Об этом сообщила газета Financial Times.

Согласно сюжету, вышедшая на пенсию политик стала расследовать преступления. Ее компаньон — мопс по кличке Гельмут. Журналисты назвали героиню Меркель «немецкой мисс Марпл».

В сериале экс-канцлер ФРГ все еще ходит с «непокорной стрижкой-боб» и носит фирменные цветные пиджаки. В сюжете есть отсылки к ситуациям, которые возникали во время политической карьеры Меркель.

Сериал отличается «дозой неуклюжего немецкого юмора». Многосерийный фильм стал хитом в ФРГ, вскоре его представят в дублированном переводе на итальянском канале RAI.

Российский актер Данила Рассомахин заявил, что рассмешить современного зрителя сложнее, чем заставить плакать. Самому артисту довелось исполнять как комедийные, так и драматические роли.

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