Актер Рассомахин: рассмешить зрителя сегодня стало сложнее

В карьере артиста были как комедийные, так и драматические роли. По канонам, в каждой комической роли актеры ищут место, где можно сыграть грусть, а в драматической — наоборот, подчеркнул Рассомахин.

Отмечается, что недавно стартовали съемки 16-серийного комедийного сериала «Кукушкин» с Данилой Рассомахиным в главной роли.