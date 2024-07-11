Актер Рассомахин: рассмешить зрителя сегодня стало сложнее
Рассмешить современного зрителя сегодня стало сложнее, чем заставить плакать. Таким наблюдением поделился российский актер Данила Рассомахин, передала «Вечерняя Москва».
В карьере артиста были как комедийные, так и драматические роли. По канонам, в каждой комической роли актеры ищут место, где можно сыграть грусть, а в драматической — наоборот, подчеркнул Рассомахин.
Отмечается, что недавно стартовали съемки 16-серийного комедийного сериала «Кукушкин» с Данилой Рассомахиным в главной роли.
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