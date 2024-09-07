Рамасвами заявил, что не верит обвинениям США в адрес российских СМИ

Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американского правительства в адрес российских средств массовой информации. Об этом он написал в соцсети X .

«На самом деле я не покупаю то, что [власти США] пытаются продать», — объяснил политик.

Рамасвами напомнил, что похожие обвинения уже выдвигали раньше, однако ничего из сказанного не подтвердилось.

В начале сентября Минфин США ввел санкции против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Как отмечал официальный представитель госдепартамента, ограничения направлены не против отдельных журналистов из России, а против тех, кто попал под рестрикции организаций, которые якобы «занимались незаконной деятельностью».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение американских санкций против «Россия сегодня» не останется без ответа. Он отметил, что в РФ уже ввели необходимые ограничения, которые «действуют во многом».