Экс-игрока сборной Эквадора Марио Пинейду застрелили в Гуаякиле

Бывшего защитника эквадорской «Барселоны» Марио Пинейда застрелили во время вооруженного нападения. Об этом футбольный клуб сообщил на странице в соцсети Х.

«Официально стало известно о смерти нашего игрока Марио Пинейды, которая произошла в результате нападения на него. Эта новость глубоко опечалила всех, кто является частью этого клуба», — заявили представители ФК.

Издание Primicias отметило, что нападение случилось вчера на севере города Гуаякиль. Двое незнакомцев на мотоциклах подъехали к спортсмену и начали стрелять. В этот момент он был вместе с матерью и еще одной женщиной.

Ранее в Ванкувере молния убила бронзового призера Олимпийских игр 2010 Эудуна Гренвольда. ЧП случилось на территории их коттеджа. Стихия разбушевалась, когда горнолыжник стоял на улице. Его быстро госпитализировали, но спасти не смогли.

