Экс-игрока сборной Эквадора Марио Пинейду застрелили в Гуаякиле

Бывшего защитника эквадорской «Барселоны» Марио Пинейда застрелили во время вооруженного нападения. Об этом футбольный клуб сообщил на странице в соцсети Х .

«Официально стало известно о смерти нашего игрока Марио Пинейды, которая произошла в результате нападения на него. Эта новость глубоко опечалила всех, кто является частью этого клуба», — заявили представители ФК.

Издание Primicias отметило, что нападение случилось вчера на севере города Гуаякиль. Двое незнакомцев на мотоциклах подъехали к спортсмену и начали стрелять. В этот момент он был вместе с матерью и еще одной женщиной.

