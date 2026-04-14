Экс-главу бразильской разведки арестовала в Орландо миграционная полиция США

Бывшего главу агентства разведки Бразилии (ABIN) Алешандри Рамагема задержала в Орлеане миграционная полиция США. Об этом написало издание G1.

«В понедельник, 13 апреля, бывший федеральный депутат Алешандри Рамагем находился на улице в Орландо… когда к нему подошли сотрудники иммиграционной и таможенной службы (ICE). После предъявления документов он был арестован американскими властями», — говорится в материале.

По информации сайта, причиной задержания Рамагема стали иммиграционные вопросы. Авторы назвали причину «предварительной». Позже бразильский журналист опроверг эту информацию и заявил, что экс-разведчика задержали за незначительные нарушения правил дорожного движения.

Рамагем был главой ABIN при президенте Жаире Болсонару с 2019 по 2022 годы.

В середине марта Болсонару госпитализировали с диагнозом бактериальная пневмония. Экс-президент задыхался, у него была лихорадка.